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        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi

        Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:41
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        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi
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        Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri ile Vezirhan beldesinde çıkan orman yangınlarında 106 kişinin dumandan etkilendiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dumandan etkilenen 106 kişiden 28'inin tedavilerinin kentteki hastanelerde gerçekleştirildiği, 78'ine ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

        Osmaneli'ndeki yangında vücudunda yanıklar oluşan bir kişinin Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği, Vezirhan'daki yangında da bir kişinin cildinde yanıklar oluştuğu, onun tedavisinin ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü aktarıldı.

        Dumandan etkilenenlerin 64'ünün kamu ve sivil toplum kuruluşu personeli, 44'ünün ise sivil olduğuna değinilen açıklamada, yangınlarda 36 ekibe bağlı 111 sağlık personeli ile 18 aracın görev yaptığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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