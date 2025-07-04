Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:48 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde samanlıkta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

        Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede köyünde Osman Duran'a ait evin samanlığında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Soyer ile birlikte 137 kişi adliyede
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 4 ilçesinde yangın seferberliği!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        İsrail basını: Trump 7 Temmuz'da ateşkes ilan edecek
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        Trump'tan Putin'e: Hayal kırıklığına uğradım
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Şara'dan Suriye'nin birliğine vurgu
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Beşiktaş'ın orta saha planı!
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...
        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi
        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi
        Bilecik'te motorlu bisikletlerin çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te motorlu bisikletlerin çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
        Orman yangınında evlerini kaybeden Bilecikli ailelerin konutları yıllar önc...
        Orman yangınında evlerini kaybeden Bilecikli ailelerin konutları yıllar önc...
        Bilecik'te yangından etkilenenler için konteyner evler kuruluyor
        Bilecik'te yangından etkilenenler için konteyner evler kuruluyor