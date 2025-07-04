Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Selimiye köyü kırsalında, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı, iş makineleri ve 15 personelle müdahale edildi.
Yangın, çevrede bulunan iki fabrikaya sıçramadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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