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        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:51
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        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan anız yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Selimiye köyü kırsalında, hasadı tamamlanan tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı, iş makineleri ve 15 personelle müdahale edildi.

        Yangın, çevrede bulunan iki fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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