Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki orman yangınlarından etkilenen köyleri ziyaret etti:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bilecik'teki orman yangınlarından etkilenen köyleri ziyaret etti:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde incelemelerde bulundu.

        Yerlikaya, Köprücek köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayan yangının 3-4 gün sürdüğünü ve büyük bir mücadelenin sonunda söndürüldüğünü hatırlattı.

        Orman yangınları nedeniyle Bilecik'te 7 köy ve 11 mahalleden 721 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Yerlikaya, yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından evinde hasar olmayan vatandaşların konutlarına döndüğünü söyledi.

        Yerlikaya, AFAD'ın yangından olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespitlerini yaptığını dile getirerek, "Burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü tespit ettik. Ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü tespit ettik." diye konuştu.

        Gölpazarı ilçesinin Köprücek ve Tongurlar köyleri ile Osmaneli'nin Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ni "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Köprücek köyünden vatandaşlarımız geçici barınma için konteyner talebinde bulundu. Hemen aynı gün, aynı gece biz bunları, stoklarımızın olduğu yerden yükledik ve 10 konteynerlik alanı çok hızlı bir şekilde, 2 gün içinde bu hale getirdik. Kaşıkçı köyünde de 16 hanenin bu yönde talepleri oldu. Onları da hemen çok hızlı bir şekilde kurduk. Bu konteynerin içerisinde klimasından temel eşyalarına, elektrik, su, tüm giderlerinin her biri, ihtiyaç duyulan her şey var."

        Yerlikaya, AFAD'ın Bilecik için ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktardığını ifade ederek, "Bilecik'teki 60 hanemize toplam 5 milyon 745 bin lira nakdi ödemesini hemen bir gün içerisinde yaptık. Ödemesini yapılmayan, evrak bekleyen, böyle bir şey yok, 2 gün öncesinde bunları tamamladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 257 aileye 1 milyon 285 bin lira yardım, onların hesaplarına hızlıca aktarıldığını biliyoruz. Bundan sonraki kısımda yapılacak olanlar, bu hasar tespitlerin bir süresi var. Onu da hızlandırmak adına gerekli girişimleri yapıyoruz." dedi.

        - "İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi"

        AFAD ve TOKİ'nin çok hızlı şekilde aksiyon alarak hak sahiplerine evlerini, ahırlarını, camiyi, köyün ortak alanlarını yapacağını aktaran Yerlikaya, bu yapıların anahtarlarının köy sakinlerine bir an önce teslim edileceğini bildirdi.

        Ziyaret ettiği köylerde "Yaşayan en büyük atamız kim" diye sorduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Geldiğimiz köyde 1940 doğumlu 2 büyüğümüz, burada da 1937 doğumlu bir babamız vardı, orman emeklisi. Bu köyümüzün 700'ün üzerinde bir yaşı var, 7 asırlık bir köy. Kendilerine sordum 'Bey baba daha önce bu güzel köyünüzde böyle bir yangın gördün mü?' Dedi ki 'Oğlum biz böyle bir şey görmedik.' İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi. Sadece biz değil, bütün dünya sınanıyor."

        Nemin çok düşük, hava sıcaklığının 39-42 derecelerde olması, rüzgarın hızının 100 kilometreyi bulması nedeniyle bir tedbirsizlik veya ihmalin nelere yol açabileceğinin son bir haftada görüldüğünü belirten Yerlikaya, son bir haftada ülke genelinde 624 orman yangını meydana geldiğini ve söndürüldüğünü hatırlattı.

        Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili bu sınanmanın artma ihtimaline yönelik, hava ve kara araçları ile ekipman sayılarının artırıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Böyle güzel bir coğrafyada yaşayan siz vatandaşlarımız, yeşilin kıymetini en iyi bilenler sizlersiniz. Dolayısıyla çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sürecin başından her anına varıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili hem talimatlarını veriyor hem de yakinen takip ediyor. Yani deprem, orman yangını veya diğer tüm afetlerde olduğu gibi hükümetimiz, vatandaşımız ne zaman darda, zorda, afet zamanında ise herkes görev alanı mucibince kendi görevini o an için oraya bırakıp odaklandığı tek şey, o afetin, sıkıntının, sınanmanın giderilmesi noktasında gayret gösteriyor."

        Gittiği köylerde yanan evlerde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için kurulan konteynerlere de uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak

        Benzer Haberler

        Pazaryeri Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Pazaryeri Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Bilecik'te yaz spor okulları başladı
        Bilecik'te yaz spor okulları başladı
        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
        Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...