Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada ağır yaralanan genç öldü

Sürücü Topaktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan motosikletteki yolcu Çakır da ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

Kazanın ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yiğiter Çakır (20), buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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