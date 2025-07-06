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        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada ağır yaralanan genç öldü

        Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:13
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        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada ağır yaralanan genç öldü
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        Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yiğiter Çakır (20), buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        - Olay

        Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrilmişti.

        Sürücü Topaktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan motosikletteki yolcu Çakır da ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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