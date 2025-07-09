Bilecik'te yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürdü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürdü.
Kasımpaşa Mahallesi Necip Hoca Sokak'ta, İsmail S.S. (21) ile M.S. (39) arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S, İsmail S.S'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İsmail S.S. kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan zanlı M.S. ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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