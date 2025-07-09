Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yol verme meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürdü.

        Kasımpaşa Mahallesi Necip Hoca Sokak'ta, İsmail S.S. (21) ile M.S. (39) arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S, İsmail S.S'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        İsmail S.S. kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan zanlı M.S. ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        "Trump, Moskova'yı bombalamakla tehdit etti"
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        Mars taşı satışa çıkıyor
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        ABD tarifelerden ne kadar kazanacak?
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Yatırım fonları ve Türk Lirası mevduatta stopaj arttı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü

        Benzer Haberler

        Pazaryeri'nde yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı
        Pazaryeri'nde yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı
        Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı
        Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı
        Bilecik'te tır ile beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te tır ile beton mikserin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada ağır yaralanan genç öldü
        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada ağır yaralanan genç öldü
        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Bilecik'te motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaraland...
        Bilecik'te plastik kasaları çevreye atan kişilere ceza yazıldı
        Bilecik'te plastik kasaları çevreye atan kişilere ceza yazıldı