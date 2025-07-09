Bilecik'te tarlada çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyünde tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Köy mezarlığı yakınlarındaki yaklaşık 2 dönümlük tarımsal arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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