Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
Bilecik'te zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
Bilecik'te zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
Zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekiplerce birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğinin tespit edildiği denetimlerde, zabıta ekiplerince iş yerleri hakkında ceza işlemi uygulandı.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
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