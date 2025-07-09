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        Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

        Bilecik'te zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:25
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        Bilecik'te son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi
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        Bilecik'te zabıta ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

        Zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren kafelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Ekiplerce birçok ürününün son kullanma tarihinin geçtiğinin tespit edildiği denetimlerde, zabıta ekiplerince iş yerleri hakkında ceza işlemi uygulandı.

        Son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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