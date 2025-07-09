Bilecik'te seyir halindeki traktörün römorkundaki saman balyaları yandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, seyir halindeki traktöre bağlı saman yüklü römorkta çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik-Söğüt kara yolunun Küre Köyü mevkisinde Sefer Çoban idaresindeki traktörün römorkundaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Traktör sürücüsü Çoban, römorktaki yangını görünce yol kenarına park ederek, traktörü römorktan çıkardı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Bilecik ve Söğüt itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz ve köylülerin müdahalesiyle yol kenarındaki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

Söndürme çalışması sırasında yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı.