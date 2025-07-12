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        Bilecik'te bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:14
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        Bilecik'te bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı.

        Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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