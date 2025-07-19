Pazaryeri'nde dere yatağına düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kemal D. idaresindeki 16 RP 436 plakalı minibüs, Pazaryeri-Bursa kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına düştü.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Pazaryeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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