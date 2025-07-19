Bilecik'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Bilecik ile Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilecik ile Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
A.D. (67) yönetimindeki 34 FG 0140 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole devrildi.
F. P. (35) idaresindeki 11 ABH 495 plakalı otomobil, Pazaryeri-Bozüyük kara yolunun Karaköy köyü mevkisinde M.S'nin (55) kullandığı 11 ABM 571 plakalı otomobille çarpıştı.
E.Ç'nin (22) kullandığı 11 ACP 092 plakalı motosiklet, sürücünün Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe köyü rampalarında virajda kaydırması sonucu devrildi.
Yaralanan sürücüler, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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