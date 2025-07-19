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        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'teki trafik kazasında yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:47
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        Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'teki trafik kazasında yaralandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        Refik Yıldırım yönetimindeki 43 FS 419 plakalı kamyon, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selçik köyü yakınlarında Mehmet Talha Bağcıoğlu idaresindeki 54 ALJ 515 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Bağcıoğlu ile otomobilde bulunan Geyve Belediye Başkanı Yıldız, Mustafa Ünal ve Samet Aral yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Belediye Başkanı Yıldız ve Ünal'ı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bağcıoğlu ve Aral'ı ise Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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