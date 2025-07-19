Sakarya'nın Geyve Belediye Başkanı Yıldız ile beraberindeki 3 kişi Bilecik'teki trafik kazasında yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Belediye Başkanı Yıldız ve Ünal'ı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bağcıoğlu ve Aral'ı ise Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada sürücü Bağcıoğlu ile otomobilde bulunan Geyve Belediye Başkanı Yıldız, Mustafa Ünal ve Samet Aral yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Selçuk Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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