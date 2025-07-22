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        Bilecik'te yangında küçükbaş hayvanlarını kaybeden girişimcinin "ırk" çalışmaları da kül oldu

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 95 küçükbaş hayvanı telef olan girişimci, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "ırk" çalışmasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 08:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 08:53
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        Bilecik'te yangında küçükbaş hayvanlarını kaybeden girişimcinin "ırk" çalışmaları da kül oldu
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında 95 küçükbaş hayvanı telef olan girişimci, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "ırk" çalışmasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        İstanbul'da uzun süre ilaç ve bankacılık sektöründe çalışan Selçuk Şahin, 2014'te Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ekolojik tarım ve hayvancılık üzerine çiftlik kurdu.

        Burada 11 yıldır yeni bir koyun ırkı elde etmek üzere çalışmalar yürüten Şahin, gece saatlerinde samanlıkta başlayıp ormana da sıçrayan yangında 95 küçükbaş hayvanını kaybetti.

        Şahin, AA muhabirine, dün akşam hayvanların yemlerini verdikten sonra istirahate çekildiğini anlattı.

        Gece saatlerinde dışarıdan gelen seslere uyandığını ve çiftliği alevler içinde gördüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Hayvanları kurtarmak isterken çatı çöktü. Kendimi zor kurtardım. Küçükbaş hayvanlar içinde kalınca tüylerinden tutuşmaya başladı. 70'den fazlası gebeydi. Büyükbaş hayvanları kurtardım. Yangında 95 küçükbaş hayvan telef oldu. Bu arada yangın ormana sıçradı. Hayvanlar telef oldu. En azından yangın yayılmasın diye müdahale etmeye çalıştık, köylülerle birlikte. Telef olan hayvanları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gömdük."

        - "Hem genetik çalışmalarım bitti hem de hayvanlarım telef oldu"

        Şahin, bölgede 2014 yılından beri organik ve sürdürülebilir tarım yaptığını dile getirerek, "Aldığım 2 koyunu çoğalttım. İyi bir ırk elde etmiştim. Bu aslında bir gen çalışmasıydı. İzmir Çeşme Sakızı, Merinos, Karacabey Merinosu ve France koyunu gibi ırkları karıştırıp hem süt hem de et alabileceğim bir hayvan ırkına ulaşmıştım. Çoğu ikiz, üçüz doğuruyordu. Hepsini yangınla kaybettim. Telef olan hayvanları taşırken karınlarındaki 1 ay sonra doğacak kuzuları da gördüm, üzüntülüyüm." diye konuştu.

        Gönüllü olarak çevredeki yangınlara gittiğini de anlatan Şahin, "Telef olan hayvanlara üzülüyordum. Elime doğan kuzuları ben bugün kepçeyle gömdüm. Hem genetik çalışmalarım bitti hem de hayvanlarım telef oldu. Hayvanların her biriyle özel bir bağım vardı. Çevredeki insanlar, hayvanları ve çevreyi nasıl sevdiğimi bilirler. El birliğiyle bunu aşacağız." ifadesini kullandı.

        Gece saatlerinde Bilecik-Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bulunan çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yanmış, 95 küçükbaş hayvan telef olmuştu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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