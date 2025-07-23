GÜNCELLEME 6 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gününde müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyündeki evlere sıçradı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.