Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 4. gününde müdahale devam ediyor

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 4. gününde müdahale devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, dün sabah büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyünde alevlerin sıçradığı birkaç evi söndürdükten sonra yangının diğer evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

        Köyün etrafında yoğun önlem alan ekipler, bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplere yöre halkı da traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

        Bu arada orman yangını nedeniyle geçici olarak çift taraflı trafiğe kapatılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası bölümü yeniden ulaşıma açıldı.

        Yangın nedeniyle Osmaneli ilçesinde yoğun duman tabakası oluştu. İlçede 4 gündür süren orman yangınının oluşturduğu tahribat dronla kaydedildi.

        Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        "Eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisindeyiz"
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Gazze'de açlık: 'Bir torba un için ölmeye razıyım'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Masraflar işverenden alınacak
        Masraflar işverenden alınacak
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        "AB, pazarını bize açarsa daha düşük gümrük vergisi öder"
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 6 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 6 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 5 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 5 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 4 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 4 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 3 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 3 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına 3. gün...
        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sürücü yaralandı
        Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sürücü yaralandı