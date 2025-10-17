Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tarlaya devrilen tır yandı

        Bilecik'te seyir halindeyken tarlaya devrilen tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:32 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te tarlaya devrilen tır yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te seyir halindeyken tarlaya devrilen tır yandı.

        O.K. (58) idaresindeki 07 GCA 91 plakalı tır, Bilecik-Eskişehir kara yolunun Örenköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        "Beşiktaş olgunlaşmama katkı sağladı!"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu ve makaron ele geçirildi
        Bilecik'te uyuşturucu ve makaron ele geçirildi
        Bilecik'te Filistin yararına kermes düzenlendi
        Bilecik'te Filistin yararına kermes düzenlendi
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi "anne dostu hastane" seçildi
        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi "anne dostu hastane" seçildi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1866 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1866 makaron ele geçirildi
        Bilecik'te midibüs ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Bilecik'te midibüs ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü
        Bilecik'te 927 bin marul fidesi dağıtıldı
        Bilecik'te 927 bin marul fidesi dağıtıldı