Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, muhtarlarla buluştu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Subaşı'nın belediyenin çalışma ve projeleri hakkında bilgiler vererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutladığı kaydedildi.

Şehirlerin yapı taşları olan muhtarlarla her zaman iletişim ve çalışma içerisinde olduklarını belirten Subaşı, "Muhtarlarımızla her zaman bir arada olmayı önemsiyoruz. Birlikte çözüm bulmak ve çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımızla birlikte sizden gelen talepleri en kısa şekilde çözüme kavuşturmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.