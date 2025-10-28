Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

        Bilecik Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 00:08 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, ilimiz Bilecik'te de hissedilmiştir. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamakta olup yapılan taramalarda ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından durum yakından takip edilmeye devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!

        Benzer Haberler

        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, muhtarlarla buluştu
        Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, muhtarlarla buluştu
        Bozüyük Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Yapım İşi sözleşmesi imzal...
        Bozüyük Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Yapım İşi sözleşmesi imzal...
        Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Bilecik'te trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsüne ceza u...
        Bilecik'te "3'ncü Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
        Bilecik'te "3'ncü Söğüt Cumhuriyet Halk Koşusu" yapıldı
        Bilecik'te devrilen 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te 6. İnhisar Nar Festivali düzenlendi
        Bilecik'te 6. İnhisar Nar Festivali düzenlendi