Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda ilerleyen M.T. idaresindeki 03 AIR 484 plakalı kamyonet, Söğüt Kavşağı yakınlarında karşı yönden gelen F.K. yönetimindeki 34 CFN 689 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü F.K. ile diğer sürücü M.T, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç yandı
        Bilecik'te park halindeki hafif ticari araç yandı
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Bilecik'te açılışta konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Bilecik'te açılışta konuştu: