Bilecikli bıçak ustası kendi geliştirdiği Söğüt kamasına ateşte şekil veriyor

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Söğüt ilçesinde 10 yıldır bıçakçılık yapan Emin Yavuz, kendi geliştirip "Söğüt kaması" adını verdiği bıçağı el emeğiyle üretip satışa sunuyor.

Babası Mehmet Yavuz'dan öğrendiği ve 2005'te adım attığı kaynakçılığı 10 yıl devam ettiren, 2015'te sektör değiştirip bıçak yapmaya karar veren 45 yaşındaki Yavuz, aynı yıl ilçedeki Hanlı Pazar'da 30 metrekarelik bir atölye tuttu.

O günden bu yana küçük atölyesinde tek başına "Fatih" ve "Türk" adlı kılıçlar ile çeşitli kişisel tasarım bıçaklar üretip satan Yavuz, 2 sene önce ilçeye bağlı Borcak köyüne özgü Borcak kamasından ilham alarak "Söğüt kaması" ismini verdiği bıçağı geliştirdi.

Borcak kamasının üzerinde çeşitli restorasyonlar yaparak, çelik ve pirinç alaşım kullanarak ortaya çıkardığı kamayı 750 derece ateşte şekillendiren Yavuz, şimdiye kadar 500'e yakın bu bıçak üretti.

Günde yalnızca 1 tane üretebildiği kamanın satışını Söğüt Belediyesi aracılığıyla gerçekleştiren Yavuz, gelecekte atölyesini büyüterek üretim hacmini artırmayı hedefliyor.

- İlçeye gelen misafirlere, siyasi liderlere ve devlet büyüklerine hediye ediliyor Evli ve 2 çocuk babası Emin Yavuz, AA muhabirine, Borcak kamasının uzunluğu ile çeliğinin kalınlığını artırarak Söğüt kamasını ortaya çıkardığını söyledi. Farklı kama modellerinden de ilham aldığını anlatan Yavuz, "Kamanın biraz daha savaşçı bir görüntüye sahip olmasını istedim. Üzerine çeşitli süslemeler ile figürler koydum. Örneğin arkasında Türklüğün simgelerinden kurt başı var." dedi. Yavuz, atölyesinde tek başına çalıştığını dile getirdi. Söğüt kamasının üretim sürecine ilişkin bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti: "İlk önce çeliği kesiyoruz. Daha sonra ateşte bıçağın şeklini verip döverek sertlik kazandırıyoruz. Ardından sulamasını yapıyoruz. Tarihi gözükmesi açısından bıçağın yüzeyine herhangi bir parlatma yapmıyoruz. Böylece dövme formunu koruyoruz. Sapını yapıp pimlerini çaktıktan sonra son haline geliyor."