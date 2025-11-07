Bilecik'te "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı

Bilecik'te, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanlarının resim ve el işi ürünlerinden oluşan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

Şeyh Edebali Külliyesi'nin bahçesinde oluşturulan sergide, danışanlarca çizilen yağlı ve pastel boya resimler ile rölyef ve çeşitli el işi ürünleri yer aldı.

Serginin açılışına katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bağımlılıkla mücadelenin insani bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilere yardım etmenin önemine dikkati çeken Vali Sözer, "Bu kapsamda da YEDAM güzel bir çalışma yaptı. YEDAM'a müracaat eden danışanlarımız var. Onları YEDAM'da ağırlıyoruz, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Onlardan biri de bu sergi. Onların emekleri sayesinde böyle güzel bir sergi açıldı." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkla mücadele eden 105 yıllık bir kurum olduğunu belirtti.