        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:14
        Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ciciler köyünde, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, 23 farklı suçtan toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (33) yakalandı.

        Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

