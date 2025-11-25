Bilecik'te firari hükümlü yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ciciler köyünde, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada, 23 farklı suçtan toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (33) yakalandı.
Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
