Seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Murat E. (48) yönetimindeki 09 ADH 934 plakalı çekici, Bilecik-Sakarya kara yolunun Kızılöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sigorta kısmında yanmaya başladı.
Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, güvenliği sağlamak için trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.
Yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.
