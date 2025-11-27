Seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi

Jandarma, güvenliği sağlamak için trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.

Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Murat E. (48) yönetimindeki 09 ADH 934 plakalı çekici, Bilecik-Sakarya kara yolunun Kızılöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sigorta kısmında yanmaya başladı.

