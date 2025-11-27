Habertürk
        Seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi

        Seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:49
        Seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

        Murat E. (48) yönetimindeki 09 ADH 934 plakalı çekici, Bilecik-Sakarya kara yolunun Kızılöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sigorta kısmında yanmaya başladı.

        Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma, güvenliği sağlamak için trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.

        Yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

