        Bilecik'te 39 bin 400 makaron ele geçirildi

        Bilecik'te 39 bin 400 makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 39 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:36
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.

        Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, imalathane haline getirilmiş ev ile araçta yapılan aramada 39 bin 400 makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesi ve kompresör bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

