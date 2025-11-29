Bilecik'te 39 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 39 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.

Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, imalathane haline getirilmiş ev ile araçta yapılan aramada 39 bin 400 makaron, 5 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesi ve kompresör bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ö. hakkında işlem başlatıldı.