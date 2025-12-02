Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te görme engelliler sergi açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:38
        Bilecik'te görme engelliler sergi açtı
        Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sergi açıldı.

        Kent Konseyi'nde açılan sergide Altı Nokta Körler Derneği Bilecik Şubesi Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, etkinliklerini farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini ifade ederek, kullandıkları materyalleri ve el emeğiyle yaptıkları ürünlerden vatandaşların bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.

        Görme engelli bireylerin evlerinde yaptığı el sanatlarını sergilediklerini dile getiren Kocaman, şunları kaydetti:

        "Emeklerin sergilenmesi güzel. Çok emek harcanıyor. Emeklerin karşılığını da bir şekilde görmek bizleri mutlu ediyor. Geri dönüşümlerle de ürünler elde ediyoruz. Sergilediklerimiz, bizler tarafından yapılabildiğinin bilinmesi için yapılan ürünler. Hayatın her alanında varız ve her alanında her şeyi yapabiliyoruz ama önemli olan bunun bilinmesi."

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da sergiyi gezerek, Kocaman ve üyelerinden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

