Bilecik'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon da çarpışmanın şiddetiyle önünde park halinde bulunan başka bir tıra çarptı.

Eskişehir-Bozüyük kara yolunda seyreden Ç.Y. (39) idaresindeki 77 ACN 508 plakalı tır, Poyra köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girmek üzere olan F.Ş. (26) yönetimindeki 06 DRT 419 plakalı tıra arkadan çarptı.

