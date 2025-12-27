Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'teki 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:00
        Bilecik'teki 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        M.Y. (32) yönetimindeki 16 KCT 75 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolu Gündüzbey köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen İ.D. (48) idaresindeki 35 CLK 548 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan Y.A. (41) sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        M.N. (57) idaresindeki 11 AAF 135 plakalı hafif ticari araç, Söğüt-Eskişehir kara yolu Gündüzbey mevkisinde E.K'nın (79) kullandığı 34 FH 9797 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

