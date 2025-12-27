Bilecik'teki 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan Y.A. (41) sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.