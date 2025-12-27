Bilecik'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi Dinar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.