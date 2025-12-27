Habertürk
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 08:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 08:31
        Bilecik'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi Dinar Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın altıncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

