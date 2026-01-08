Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:32
        Pazaryeri'nde motosikletin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        E.Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet, Arapdede köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucu devrildi.

        Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi K.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

