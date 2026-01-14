Pazaryeri'nde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 11 DE 110 plakalı kamyonet, Büyükelmalı köyü kara yolunda sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
