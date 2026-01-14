Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Pazaryeri'nde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:35
        
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        İ.A. idaresindeki 11 DE 110 plakalı kamyonet, Büyükelmalı köyü kara yolunda sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan C.A. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

