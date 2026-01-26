Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Emekliliğin ardından topladığı eski eşyaları evinin bahçesindeki depoda sergiliyor

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tutkusu olduğu eski fotoğraf makinelerini toplayan, zamanla koleksiyonuna eski radyo, antika gramofon, taş plak, tarım aletleri gibi eşyaları da ekleyen Mustafa Kan, evinin bahçesindeki 30 metrekarelik depoyu adeta müzeye dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekliliğin ardından topladığı eski eşyaları evinin bahçesindeki depoda sergiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN/BEYZANUR TOPÇU - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tutkusu olduğu eski fotoğraf makinelerini toplayan, zamanla koleksiyonuna eski radyo, antika gramofon, taş plak, tarım aletleri gibi eşyaları da ekleyen Mustafa Kan, evinin bahçesindeki 30 metrekarelik depoyu adeta müzeye dönüştürdü.

        İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 1981 yılında mezun olan, İstanbul ve Tekirdağ'da birçok fabrikanın kurulumunda görev alan Mustafa Kan (70), 2006 yılında emekli olduktan sonra memleketi Bozüyük'e yerleşti.

        Kasımpaşa Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Kan, arkadaşlarının da desteğiyle eski fotoğraf makineleri, cep telefonları, radyo, antika gramofon, taş plak, gaz lambası, otobüs firmalarının ıslak mendilleri, terazi, aydınlatma araçları, bakır kaplar, ahşap oyma, tarım ve dokuma aletleri ile mutfak gereçlerini biriktirdi.

        Kan, 1000'e yakın eski eşyayı 2014 yılında restorasyonunu yaptırdığı ikinci derece tarihi eser niteliğindeki 2 katlı evinin bahçesinde "Çöplük" adını verdiği depoda sergiliyor.

        Okuduğu kitaplardan da kütüphane oluşturan Kan, biriktirdiklerini gelecek yıllarda müzeye veya koleksiyonlara ilgi duyan bir kuruma hediye etmek istiyor.

        - "Yerim dar olduğu için toplamayı biraz yavaşlattım"

        Kan, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da sürdürdüğü meslek hayatının ardından memleketine dönerek, 2010 yılında aldığı ikinci derece tarihi yapıyı 2014'te restore ettirdiğini söyledi.

        İstanbul'da yaşadığı zamanlarda ikamet ettiği semtte antikacı ve sahafların bulunduğunu, kendisinde de antika eşyalara karşı merak oluştuğunu dile getiren Kan, şöyle devam etti:

        "Önce fotoğraf makinelerine merak sardım ve toplamaya başladım. Bozüyük'e gelene kadar 8 yıl İstanbul'da toplamaya devam ettim. Fotoğraf çekme merakım olduğu için ağırlıklı eski fotoğraf makinelerini toparlamaya çalıştım. Makinelerle zaman zaman çekimler yaptım ama fotoğrafçılığı profesyonel olarak hiç düşünmedim. Bu arada çevremdeki arkadaşlar da öğrenince ellerindeki kullanmadıkları fotoğraf makinesi ve cep telefonlarını hediye ettiler."

        Kan, Bozüyük'e geldiğinde de eski eşyaları toplamaya devam ettiğini belirterek, "Şu anda restorasyonunu yaptırdığım yapının bahçesindeki 30 metrekarelik depoda birçok tarihi eşya bulunuyor. Fotoğraf makineleri, geçmişte kullanılan cep telefonları, radyolar, antika gramofon ve taş plakları ile gaz lambası gibi çeşitli bine yakın eski eşyalar var. Yerim dar olduğu için toplamayı biraz yavaşlattım. Zamanla sahip çıkılmayan kitapları topladım ve kütüphane oluşturdum." ifadesini kullandı.

        Mustafa Kan, eserleri satmayı düşünmediğini, zamanı geldiğinde müzeye ya da bu tür koleksiyonlara ilgi duyan bir kuruma hediye edebileceğini sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 21 yaşındaki genç araçta ölü bulundu
        Bilecik'te 21 yaşındaki genç araçta ölü bulundu
        Bilecik'te yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim
        Bilecik'te yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim
        Bilecik'te ıslak yol kazaya neden oldu: 4 yaralı
        Bilecik'te ıslak yol kazaya neden oldu: 4 yaralı
        Jasat, sahte jandarmayı kısa sürede yakaladı
        Jasat, sahte jandarmayı kısa sürede yakaladı
        Bilecik'te kamuya ait banklara zarar verildi
        Bilecik'te kamuya ait banklara zarar verildi
        BŞEÜ'den tarım ve gıdada karbon ayak izi için uluslararası iş birliği
        BŞEÜ'den tarım ve gıdada karbon ayak izi için uluslararası iş birliği