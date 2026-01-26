Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişiye ceza uygulandı

        Bilecik'te, ruhsatsız av tüfeği bulunduran kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 26.01.2026 - 16:39
        Bilecik'te ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişiye ceza uygulandı
        Bilecik'te, ruhsatsız av tüfeği bulunduran kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.

        Jandarma ekiplerince, Necmiye köyünde ihbar üzerine bir evde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve silah üstü dürbün ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Ruhsatı bulunmayan tüfeklere el konulurken, şüpheliye "ruhsatsız tüfek bulundurmaktan" 24 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

