Bilecik'te ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişiye ceza uygulandı
Bilecik'te, ruhsatsız av tüfeği bulunduran kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.
Jandarma ekiplerince, Necmiye köyünde ihbar üzerine bir evde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve silah üstü dürbün ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ruhsatı bulunmayan tüfeklere el konulurken, şüpheliye "ruhsatsız tüfek bulundurmaktan" 24 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
