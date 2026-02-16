Bilecik'te minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü. Rüstem Uysal (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Pamukova-Osmaneli kara yolunun Ericek köyü mevkisinde, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki 16 GN 547 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.