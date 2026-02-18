Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te lise öğrencileri seramik boyama etkinliğinde buluştu

        Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Sanat ve dayanışma" projesi kapsamında seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:25 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:25
        Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Sanat ve dayanışma" projesi kapsamında seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi.

        Öğrenciler, okulun kütüphanesindeki etkinlikte hem sanatla uğraştı hem de birbirleriyle kaynaştı.


        Seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan, AA muhabirine, öğrencilerin lise eğitiminden sonra neler yapmak istediklerini veya kendilerini tanıma aşamalarını kolaylaştırabilmeleri için motivasyon etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Kupa boyama etkinliğinde öğrencilerin sınırsız hayal dünyalarını yansıttıklarını aktaran Ceyhan, "Bu tür etkinliklerle kişileri sınav stresinden, yoğun tempodan veya günlük hayatlarından uzaklaştırarak terapi oluşturmak için el becerilerini keşfetmelerini planlıyorum. Ayrıca öğrencilerin hayata başladıklarında mesleki aşamada kendilerine hobi edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.


        Öğrencilerden Adnan Fıraz da el becerisini geliştirdiğini ve atölyede güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

        Elanur Kurt ise atölyede arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, kendisini keşfettiğini ve el becerisinin olduğunu gördüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

