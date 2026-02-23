Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, personelle iftarda bir araya geldi

        Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ramazan ayı dolayısıyla belediye personeli, aileleri ve meclis üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:37
        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Tekin, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini söyledi.

        Tekin, aynı sofrayı paylaşmanın önemine vurgu yaparak, belediye çalışanlarının ilçeye hizmet noktasındaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Belediyeciliğin yalnızca fiziki hizmetlerden ibaret olmadığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:


        "Biz hepimiz bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içinde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu akşam yine oruçlarımızı beraber açtık. Bu güzelliği ileriki günlerde de devam ettirmek istiyoruz. Katılımlarından dolayı tüm personelimize, ailelerine ve meclis üyelerine teşekkür ediyor, Ramazan ayının bereket getirmesini diliyorum."

