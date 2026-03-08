Canlı
        Bilecik Haberleri

        Bilecik'in Sarıdayı köyü sakinleri 20 yıldır birlikte iftar yapıyor

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri, 20 yıldır ramazan ayında toplu iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Bilecik'in Sarıdayı köyü sakinleri 20 yıldır birlikte iftar yapıyor

        Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri, 20 yıldır ramazan ayında toplu iftar yapıyor.

        Ramazan boyunca her akşam köy meydanında kurulan sofralarda bir araya gelerek iftar yapan köy sakinleri birlik ve beraberlik örneği sergiliyor.

        Yıllar önce hayırsever bir iş insanının ramazan ayında köy halkına 30 gün boyunca iftar vermesiyle başlayan gelenek, zamanla köylülerin ortak katkısıyla devam eden bir dayanışma kültürüne dönüştü.

        Her akşam farklı kişi ya da kişilerin üstlendiği iftar organizasyonlarında köylüler ve misafirler aynı sofrada oruçlarını açıyor.

        İftara gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşların yemekleri ise köy sakinleri tarafından evlerine götürülüyor.

        Köydeki bu iftar sofrası zaman zaman il ve ilçe protokolüne de ağırlıyor.

        Sarıdayı Köyü Muhtarı Hasan Başol, AA muhabirine, köydeki dayanışma geleneğini yıllardır sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Başol, 20 yıl önce başlatılan bu gelenekle kimsenin evinde iftar yapmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Biz köy halkı olarak iftarımızı beraber yaparız. Yıllardan beri de böyle devam eder. Evde bulunan yatalak hastalarımız ile gelemeyen yaşlılarımızın yemeklerini evlerine gönderiyoruz. İnşallah bu geleneği ilerleyen yıllarda gençlerimize de aktaracağız, böyle devam edecek."

        Muhtar Başol, iftar giderlerinin bazen bir kişi bazen de birkaç köylünün bir araya gelmesiyle karşılandığını anlatarak, "Bazen de gençler kendi aralarında organize olup sofrayı kuruyor. İlçeden ve çevre köylerden gelen misafirlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmak bizleri ayrıca mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

