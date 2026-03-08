Bilecik'te firari hükümlü yakalandı

Bilecik'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe mevkisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, K.T'nin (71) "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 6 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

