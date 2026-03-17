Bilecik'te "Şeyh Edebali'nin 700. Vefat Yılı 1001 Hatim" programı düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali'nin 700. Vefat Yılı 1001 Hatim" adlı programı gerçekleştirildi.



Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesi'nin organize ettiği programa, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.



Etkinlikte, dualar yapıldı ve teravih namazı kılındı.



Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.















