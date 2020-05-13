65 yaşındaki yaşı adamın yaptığı duyunca bizzat Vali aradı

Tarpak Köyün'den yaşayan 65 yaşındaki Hasan Sarı, örnek bir davranış göstererek, fitresini Türk Kızılay'ı bağışladı. Bununla yetinmeyen yaşlı adam ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına destek oldu.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Köyün'den yaşayan 65 yaşındaki Hasan Sarı, örnek bir davranış göstererek, fitresini Türk Kızılay'ı bağışladı. Bununla yetinmeyen yaşlı adam ''Biz Bize Yeteriz Türkiyem'' kampanyasına destek oldu. Yaşlı adamın verdiği desteği duyan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kendisini bizzat cep telefonundan arayarak, teşekkür etti.

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