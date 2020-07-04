Bilecik'te "Kurum İçi İletişim" ve "Takım Çalışması" eğitimi

Bilecik Belediyesi çalışanlarına yönelik etkin ve verimli çalışmak amacıyla kurum içi iletişim ve takım çalışması konularında eğitimler verildi.

Vatandaşlara her alanda daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla düzenlenen eğitimlere belediye çalışanları belirli gruplar halinde katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programında, kurum İçi iletişim ve takım çalışması konularında uygulamalı eğitimler verildi. Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü, Eğitim Uzmanı Sema İnci tarafından verilen eğitimlerde ayrıca çalışanlara yönelik iletişim, kurum kültürü, motivasyon, etkin ve verimli çalışma konularında bilgiler verildi. Eğitimlerin, çalışan personelin, kurum içi ve kurum dışı iletişimi etkinleştirmek, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri amacıyla düzenlendiği belirtildi.

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