Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev yapan din görevlilerine başarı belgesi Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun; "Ayasofya bizim hem milli hem manevi davamızdır" "Türkiye’de hafızlık yapmayan üç vilayetten biri de Bilecik'ti"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev yapan din görevlilerine başarı belgesi verdi.

Temmuz Ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftü Yardımcılar İbrahim Özen, Aysel Hacıömeroğlu, Şube Müdürü Necdet Akakuş, şefler ve din görevlileri katıldı. Bilecik merkez Çavuşköy İmam Hatibi Dilşat Alioğlu’nun Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan toplantı, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen’in gündemini okumasıyla devam etti. Açılış konuşması yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ayasofya’nın açılması siyasi hesaplara alet edilecek kadar küçük bir dava olmadığı söyleyerek, "Yeni bir devir başlıyor. Dünyanın dört bir yanından ve İslam Coğrafyalarından sevinç çığlıkları yükseliyor. Şükür namazları kılınıyor. Çünkü Ayasofya’nın açılması büyük bir olaydır. Ayasofya bizim özgürlüğümüzün beyanıdır, Ayasofya bizim bağımsızlığımızın ilanıdır bilesiniz. Kalbinde ve gönlünde FETÖ’ye karşı zerre kadar bir sevgi besleyen varsa kalbini ve gönlünü kontrol etsin 4'üncü yılını kutlayacağımız 15 Temmuz, milletimizin bağrına saplanmış bir hançer olarak kalacak. Hala bunun idrakinde olamayan ve ihanetinin büyüklüğünü anlayamayanlar var. Böyle büyük bir ihanetin anlaşılabilmesi için daha ne olması gerekiyordu hocalarım. Bu ihanetin savunacak bir tarafı var mı?. Bunca ihanete rağmen hala bu ihanet şebekesinin İslam davası güttüğünü düşünerek kalbinde ve gönlünde bu şebekeye yer açan varsa devletten aldığı maaş haramdır" dedi.

"Türkiye’de hafızlık yapmayan üç vilayet vardı, onlardan biri de Bilecik'ti"

Bir Bilecikli olarak uzun yıllar boyunca içimi acıtan bir konu olduğunu anlatan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Türkiye’de hafızlık yapmayan üç vilayet vardı, onlardan biri de Bilecik’ti. Şimdi bu algıyı öyle bir tersine çevirelim ki hafızlık deyince Bilecik akla gelsin. Artık Bilecik ve köylerinde vatandaşımız bir hayır yapmak istediğinde akıllarına ilk olarak Osmanlı Hafızlık Kur'an Kursu gelsin. Bulunduğunuz her yerde, mihrapta, kürsüde vatandaşlarımızla buluştuğunuz her yerde Kursumuzu anlatın” dedi.

Konuşma akabinde emekliliğe ayrılan Otogar Mescidi İmam Hatibi Beşir Yılmaz’a plaket takdim verildi. Ardından Bilecik Valiliği tarafından Vefa Sosyal Destek Gurubunda görev yapan din görevlilerine verilen başarı belgeleri İl Müftüsü Ali Erhun tarafından takdim edildi.

Toplantı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan Vekâletle Kurban Bağışı konulu sinevizyon gösterisi ile son buldu.

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