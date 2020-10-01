Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Güzel Market Paylaşma Mağazası’na vatandaşlar tarafından getirilen giysi, oyuncak ve ev eşyaları belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılışı yapılan Güzel Market Paylaşma Mağazası’na, vatandaşların tarafından getirilen giysi, oyuncak ve ev eşyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ‘’Kullanmadığınız giysi, kırtasiye malzemeleri ve ev eşyalarına talibiz’’ sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında vatandaşların evlerinde kullanmadıkları ürünleri, 0228 2149000 numaralı telefonları arayarak ulaştırabileceklerini belirtti. Başkan Şahin, "'Güzel Marketle Birlikte Paylaşalım’ ve ’Hiçbir çocuk oyuncaksız kalmayacak’ düşüncesiyle başlatılan yardımlaşma kampanyası ile evinde kullanılmayan eşyaları olan vatandaşlarımız, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan Güzel Markete Paylaşma Mağazası’na başvurarak ürünleri ulaştırabilir. Kampanya ile hem çocuklarımızın sevinmesi hem de toplumdaki yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekiştirilmesi amaçlanıyor" dedi.

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