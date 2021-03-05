Bilecik Edebali Stadı 15 gün içinde yıkılıyor Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir; "2 bin kişilik stadyumun yenisi 5 bin 300 kişi kapasiteli olacak"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, Edebali Stadı'nın 15 gün içinde yıkılacağını anlatarak, "5 bin 300 kişilik yeni stadımızı 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bu güne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı, 15 gün içinde yıkılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edebali Stadyumu’nun yeniden yapılması için 19 milyon TL’lik ödenek tahsis ettiğini anlatan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla tahsis edilen ödenekle ekonomik ömrünü tamamlayan ve depreme dayanıksız olduğu için verimli şekilde kullanılamayan Edebali Stadyumu yeniden inşa edilecek. Edebali Stadı'nın yeniden yapımı için proje yapım ihalesi yapıldı. 2 bin kişilik stadyumda yenisi 5 bin 300 kişi kapasiteli olacak. Stadımızı yıkımına 15 gün içinde başlanacak. Allah nasip ederse en geç 2 yıl içinde bitireceğiz" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Özdemir, pandemi döneminde sportif faaliyetlerin bazılarına devam edildiği, bunun yanı sıra bu boşlukta il müdürlüğüne bağlı binalarda yenileme ve tadilat işlerinin yapıldığı söyledi.

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