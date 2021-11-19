Başkan Yaman Vali Dr. Kızılkaya'yı ziyaret etti

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Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında kabul etti. Başkan Yaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya’yı Bilecik Ak Parti İl Başkanımız Serkan Yıldırım ile birlikte ziyaret edip beldemizi ve ilimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemde memleketimiz için iyi işleri hep birlikte yapacağız. Valimize bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Yaman, Vali Kızılkaya’ya plaket takdiminde bulundu.

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