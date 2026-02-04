Bilecik'te okul çevresinde ve servis araçlarında denetim yapıldı
Bilecik'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.
Bilecik'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ile servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, 92 personel ile farklı saatlerde 3 periyot halinde okul çağındaki çocuk ve gençleri suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, gelişim ve eğitimlerini güvenli ortamda sürdürmelerini sağlamak amacıyla uygulama yaptı.
Uygulamada, 671 kişi ve 141 araç sorgulandı, araması bulunan 4 kişi yakalandı. Yakalanan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.