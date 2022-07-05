Başkan Tekin, kurban pazarında arabuluculuk yaptı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarını gezerek satıcılar ve müşterilerle sohbet etti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurulan Kurban pazarını gezen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapılan çadırlarda satıcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban pazarlarında hem satıcıların hem de alıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına istişarelerde bulunan Başkan Tekin, hayvan satıcıları ve müşteriler arasında geçen pazarlıklara da arabuluculuk yaptı.

Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki alışveriş hareketliliğinin de arttığını ifade eden Başkan Tekin, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak, oluşacak kötü görüntüyü de ortadan kaldırmak için, çöp konteynerleri ve tankerleri de, kesim alanlarının temizliğini yapmak için hazır bulunduracağız” dedi.

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