Bilecikli milli sporcu Bahadır Erdal Türkiye 2'nci oldu

Bilecikli milli sporcu Bahadır Erdal, Van’da düzenlenen Türkiye Ferdi Gençler Halter Şampiyonasında Türkiye 2'ncisi oldu.

Van Nur Tatar Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 42 ilden toplam 320 sporcu katıldı. Gençler 67 kilo klasmanında yarışan Bahadır Erdal, koparmada 115, silkmede 136 ve toplamda 251 kilogram kaldırışıyla Türkiye 2'nci oldu. Bilecik’te, Halter Antrenörü Caner Özteke’nin halter sporuyla tanıştırıp spor hayatına başlayan Bahadır Erdal, Bilecik’ten Ankara ASKİ spor kulübüne transfer olmuştu. Profesyonel spor hayatına Ankara’da devam eden Erdal, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM)’da çalışmalarına devam ediyor.



"Spor hayatımda benim her zaman destekleyen antrenörlerime, üniversitedeki değerli hocalarıma teşekkür ederim"

Milli Sporcu Bahadır Erdal, Van dönüşü kısa bir değerlendirme yaparak, "Pandemi sonrası yarışma takvimimiz sıklaştı. Ortalama her ay bir yarışmamız var. Hocalarımız direktifleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor hayatımda benim her zaman destekleyen antrenörlerime, üniversitedeki değerli hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

