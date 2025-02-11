Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te, kent merkezindeki 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Bilecik'te, kent merkezindeki 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Dik Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, elektrikli ısıtıcının yatak ve yorganı tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Dumanı fark edip uyanan ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.
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