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        Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, kent merkezindeki 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:40
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        Bilecik'te apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te, kent merkezindeki 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Dik Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, elektrikli ısıtıcının yatak ve yorganı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

        Dumanı fark edip uyanan ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

        Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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