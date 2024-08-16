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        Haberler Gündem Çevre Bilecik'in iki su kaynağında seviye düştü | Son dakika haberleri

        Bilecik'in iki su kaynağı da kuraklık kurbanı: Metrelerce çekildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı da kuraklıktan nasibini aldı. Suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:33
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarımsal sulama amaçlı Küçükelmalı Göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı'nda su seviyelerinde azalma yaşandı.

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        İlçede 9 bin dekar tarımsal sulama alanına sahip Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve 2 bin 300 dekar sulama alanı bulunan Küçükelmalı Göletinde suyun geçen yıl bugünlere göre yaklaşık 4 metre çekildiği görüldü.

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        Tarımsal sulamanın yanında havaların aşırı sıcak gitmesi, buharlaşma ve su kaçaklarının en önemli etkenler olduğu belirtildi.

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        #çevre haberleri
        #kuraklık
        #pazaryer
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